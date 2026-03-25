Interpellato in occasione del Legends Trophy, l'ex eroe del Triplete con l'Inter nonché campione del Mondo 2006 Marco Materazzi ha parlato dell'ipotesi che l'Italia non riuesca a qualificarsi al prossimo Mondiale: "Diventerebbe un grande problema, tutti si aspettano l'Italia al Mondiale. So quanto ci tengono i miei compagni Buffon e Gattuso a portare la Nazionale dove le compete".

Sezione: News / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 16:56
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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