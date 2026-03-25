Vigilia dell'incandescente match contro l'Irlanda del Nord, primo step dei playoff che portano ai Mondiali del 2026. Rino Gattuso, CT azzurro, prima della conferenza stampa parla ai microfoni si Sky Sport soffermandosi anche sulla possibilità di vedere Alessandro Bastoni giocare domani sera alla New Balance Arena: "Vediamo, ma merito a lui e anche a Gianluca Scamacca che ha fatto lavoro a parte; però bisogna aspettare cosa dicono gli esami strumentali. Merito ai ragazzi per la voglia di esserci, poi le valutazioni sono queste". Arrivato poi in conferenza stampa, Gattuso, oltre a ribadire che questa per lui è la partita più importante della sua carriera, torna sulle condizioni di Bastoni: "Ieri ha fatto il 30-35% del lavoro con la squadra, stasera lo proviamo ancora. Lui e Scamacca sono gli unici giocatori da valutare, il resto è tutto a disposizione".

Kean-Retegui-Esposito, dipende dalla forma o si pensa anche al 31?

Non penso al 31, ma a domani. E ho la consapevolezza di avere attaccanti forti".

Paragonato al Mondiale 2006, quanto è importante questa gara?

"Quello è un altro mondo, sono passati talmente tanti anni che non ricordo nemmeno più le gare che ho giocato... È la più importante sì, per la responsabilità che mi sento addosso non c'è paragone".