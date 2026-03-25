Anche intercettato da Sportitalia, Paolo Bonolis parla della corsa Scudetto soffermandosi in particolare sulle due inseguitrici dell'Inter capolista: "Napoli e Milan hanno due splendide rose. Il Napoli è stato frustrato da una serie di incidenti micidiali, però è una bellissima squadra. Rasmus Hojlund mi piace tantissimo, poi è rientrato Kevin de Bruyne, così come André Anguissa e Scott McTominay. Insomma, è una signora squadra. Il Milan mi preoccupa un po' meno ma ha un culo impressionante, e a quello non si comanda. Poi lo dici a me che sono nato fortunato, quindi capisco quanto torni utile in certe circostanze. Sono due squadre importanti, sei punti sono tanti e spero sappiano gestirli".

Bonolis parla anche del futuro di Alessandro Bastoni: "Credo debba fare una scelta di vita, non so poi cosa voglia fare. Chi gioca in una squadra lo deve fare perché hanno piacere di poterci stare e tutti gli aspetti di vita corrispondono con quella scelta. C'è una famiglia, un bambino. Se vuole fare una scelta economica e di vita è giusto che la faccia; la società saprà monetizzare questa partenza. È un ottimo giocatore, ma devono scegliere i suoi desideri; c'è una vita dietro che non possiamo gestire coi nostri".