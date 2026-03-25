Fausto Pizzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parla così di Pio Esposito: "È compatibile con Lautaro Martinez. Di testa mi sembra anche molto più leggero Pio. È uno che è forte, ci crede, ha l'atteggiamento giusto. Con la proporzione di attaccanti che ci sono in Italia, chi c'è di meglio di Pio? Il Milan non ha un attaccante, neanche la Juve. Ad avercene come lui...".

Inter, quali i motivi di questa involuzione?

"È un calo fisico, ma anche fisiologico, perché ci sta, visto che con la Juve ha avuto il Mondiale per Club l'estate scorsa. È normale che tu non sia al 100% ora. Avere qualche risultato non positivo ti porta ad avere anche un contraccolpo psicologico. Vincere una partita già può farti stare meglio, così come il recupero di qualche giocatore importante. Per me si può far bene nel rush finale".