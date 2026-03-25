Lunedì sera, durante la trasmissione Vandaag Inside, Valentijn Driessen ha azzardato una previsione riguardo ai prossimi Mondiali di calcio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Secondo l'analista, la nazionale olandese non dovrebbe nemmeno sognare di poter alzare al cielo la Coppa del Mondo. Parlando della rosa in primo luogo, Driessen evidenzia: "Frenkie de Jong è attualmente infortunato, ma il Barcellona è in testa alla classifica. L'Inter è in testa alla Serie A e noi abbiamo due giocatori lì. Stefan de Vrij è seduto da solo in panchina e Denzel Dumfries è appena rientrato. Il Paris Saint-Germain, il miglior club d'Europa, non ha nemmeno un giocatore olandese. Il Liverpool sta andando completamente a pezzi. Tijjani Reijnders è seduto in panchina al Manchester City". E allora, a cosa possono ambire gli Oranje? ""Si va per essere eliminati ai quarti di finale; questa è la posizione della nazionale olandese".