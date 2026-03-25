Come noto, Massimo Tarantino saluterà a fine stagione l'Inter, dove ha coperto il ruolo di responsabile del settore giovanile per tre stagioni in sostituzione di Roberto Samaden, per accasarsi alla Roma. Dove però, contrariamente alle notizie degli ultimi giorni, potrebbe non andare ad occupare il medesimo incarico: secondo Orazio Accomando di Sport Mediaset, infatti, Tarantino firmerà col club giallorosso per diventare nuovo responsabile della sezione scouting.
Massimo Tarantino tornerà alla Roma in veste di capo scout.@sportmediaset— Orazio Accomando (@OAccomando91) March 25, 2026
Sezione: News / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 16:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Mercoledì 25 mar
- 16:13 Tarantino lascia l'Inter per accasarsi alla Roma. Ma in giallorosso lo attende un incarico diverso
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- 15:45 fcinBastoni, priorità al rinnovo con l'Inter. Andrebbe via solo per una ragione. E non c'è solo il Barcellona
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- 15:03 Pizzi: "Ad avercene in Italia come Pio Esposito. Quello dell'Inter è un calo fisico e fisiologico"
- 14:49 Bastoni e Dimarco in coro: "L'Inter è una seconda famiglia. Questo ha fatto sì che siamo ancora qui"
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- 14:20 Bonolis e le rivali dell'Inter: "Napoli signora squadra. Il Milan preoccupa meno ma ha un c..o impressionante"
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- 13:38 SM - Inter verso una rivoluzione estiva: chi andrà via e chi potrebbe arrivare
- 13:24 Domani la Turchia di Calhanoglu contro la Romania, Montella: "Non pensiamo alla sconfitta"
- 13:10 "IL PRESCELTO", il BARCELLONA vuole a tutti i costi BASTONI: i FISCHI possono incidere? L'INTER...
- 12:55 Calhanoglu e la Nazionale turca: "Ho ascoltato il mio cuore. Playoff Mondiali, sarà dura ma ce la faremo"
- 12:42 Bonolis: "Bastoni? In questa epoca tutto viene esasperato. Non puoi sbagliare mai"
- 12:28 Calhanoglu: "C'erano Juve e Barça, ma Inzaghi mi ha voluto fortemente all'Inter. Chivu? Accettato subito"
- 12:14 CdS - Mondiali, la Fifa ripagherà i club: quanto vale l'Italia al Mondiale per l'Inter
- 12:00 Francia, ultima chiamata per Marcus Thuram: incalzato da Ekitike, ora deve convincere Deschamps
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- 11:16 La Repubblica - Italia-Irlanda del Nord: Esposito insidia Kean-Retegui, il ct ci pensa perché...
- 11:02 Al Ittihad pronto a fiondarsi su Salah, Diaby verso la cessione. Opportunità per l'Inter
- 10:48 CdS - Inter-Roma, non solo Lautaro: anche Mkhitaryan al lavoro per esserci
- 10:34 Berti: "Scudetto e Coppa Italia: niente alibi, l'Inter deve vincere. Paura del Napoli? Non scherziamo"
- 10:20 Zoff: "Esposito come Paolo Rossi? No ai paragoni, ma ci spero. Se poi andremo al Mondiale..."
- 10:06 Sport - Bastoni primo obiettivo del Barça: offerta con contropartita. C'è già un nome gradito all'Inter
- 09:52 Carnevale: "Senza infortuni il Napoli sarebbe con l'Inter. Percentuali? Nerazzurri favoriti, ma..."
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- 08:42 TS - Solet, Inter in prima fila: assalto dopo Pasqua. E c'è un retroscena
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Martedì 24 mar
- 23:57 Inter Club 'Sante Puteo' Monopoli, l’Assemblea dei Soci conferma il Presidente
- 23:43 Lo Monaco: "In testa alla classifica c'è l'Inter, non Chivu. Sono i giocatori a decidere le partite"
- 23:29 Calori: "Pio Esposito sta diventando una realtà. Barella invece non è quello che siamo abituati a vedere"
- 23:14 Quote Scudetto - L'Inter resta largamente favorita. Il Milan primo inseguitore a 6,50
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- 22:45 fcinGimenez, il futuro dopo il Mondiale. L'entourage considera l'Inter un top club e sa dell'interesse
- 22:31 Lupo: "Nelle squadre U23 molti stranieri. Magari per alcuni giovani è meglio confrontarsi con altre realtà"
- 22:17 Reginaldo: "Crollo Inter, Milan e Napoli possono giocarsela. Esposito fa bene al calcio italiano"
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- 21:33 Romano: "Barella via? Non risulta nulla. Approcci in passato ma lui non ha mai voluto lasciare l'Inter"
- 21:19 Bastoni-Barça, Deco lo sponsor. Il difensore nerazzurro nome caldo, ma l'Inter non dà garanzie per 50 mln
- 21:04 L'annuncio di Salah: "Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Questo club è parte della mia vita"
- 20:55 Aumenta il valore di Yann Bisseck: solo in tre in Serie A valgono più di lui. "Sono contento perché..."
- 20:36 Perché il TIFOSO INTERISTA ha PAURA di PERDERE questo SCUDETTO?
- 20:22 A. Paganin: "Se l'Inter dovesse fare due vittorie, le inseguitrici potrebbero recedere dalla voglia di recupero"
- 20:07 Giudice Sportivo Lega Pro - Turno di squalifica per Issiaka Kamaté, salta la gara con la Pro Vercelli
- 19:53 Palestra convocato in Nazionale: "Non me l'aspettavo, ma ci credevo. Sono molto contento di essere qui"
- 19:39 Calhanoglu torna a pieno ritmo. Anche Montella soddisfatto della preparazione del giocatore
- 19:25 Sky - Italia, buone notizie da Bastoni: l'interista si sente meglio, anche oggi ha lavorato in campo
- 19:10 Polonia, Zielinski lavora a parte. Il portavoce della Federcalcio Kopanski rassicura: "Niente panico"
- 18:56 Baldini su Palestra: "La sua promozione in Nazionale A è un successo. Ci rende orgogliosi"
- 18:41 Caressa: "Sommer non fa più la differenza. Scudetto, l'Inter può ancora sbagliare ma le altre no"
- 18:27 Cecere: "Vi spiego perché è sfumato l'affare Inter-Diaby. Akinsamiro? È giovane e si sta mettendo in mostra"
- 18:12 Nuovo San Siro, il Comune dà il via all'iter amministrativo: obiettivo cantieri nel secondo semestre 2027
- 17:57 fcinCalhanoglu, dopo Pasqua summit Inter-entourage: nulla di deciso. Cifre, Galatasaray avvisato
- 17:43 Sky - Lavoro in gruppo per Soulè che ritrova i compagni. Gasperini spera di averlo già con l'Inter
- 17:28 L'allarme di De Siervo: "C'è il rischio che i campionati si trasformino in delle semplici pre-qualifiche per le Coppe"
- 17:14 Toni: "Col 3-5-2 in Europa prendi gli schiaffi… Ma attaccare Chivu per cosa? Per prendere De Zerbi?"
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