Come noto, Massimo Tarantino saluterà a fine stagione l'Inter, dove ha coperto il ruolo di responsabile del settore giovanile per tre stagioni in sostituzione di Roberto Samaden, per accasarsi alla Roma. Dove però, contrariamente alle notizie degli ultimi giorni, potrebbe non andare ad occupare il medesimo incarico: secondo Orazio Accomando di Sport Mediaset, infatti, Tarantino firmerà col club giallorosso per diventare nuovo responsabile della sezione scouting.

Sezione: News / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 16:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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