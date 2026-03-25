"Il momento migliore? Speriamo sia ancora davanti a noi...". Così Piotr Zielinski 'risponde' a Davide Frattesi nel corso di 'Wheel Talks', aggiungendo: "Già giocare in Serie A, essere all'Inter così come aver giocato nel Napoli e fare Mondiali ed Europei con la Polonia sono momenti indimenticabili. Però spero che ci siano momenti ancora migliori e indimenticabili".

Oltre a parlare della passione per il tennis e il tifo in comune per Roger Federer con il polacco, Frattesi spiega cosa rappresenta per lui l'Inter: "Per quanto mi riguarda è stato il top club che per primo ha creduto in me e mi ha voluto a tutti i costi. E che io ho voluto a tutti i costi. Sicuramente è stata una bella storia, ci siamo tolti grandi soddisfazioni e spero di poter dare ancora un contributo importante perché è bello stare qui". Zielinski si accoda: "Questa è una grandissima società, è un onore per me giocare qui. Poi sono felice per te, mi ricordo quanto ti affrontavo al Sassuolo ed era sempre dura. Sei sempre stato forte, la qualità e il vizio del gol ce li hai; tutti sanno quanto sei importante per la nostra squadra".