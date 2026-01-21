Autore di una doppietta al suo ritorno da titolare, Gabriel Jesus viene premiato col titolo di Player of the Match dopo la partita vinta dall'Arsenal contro l'Inter. Questa la motivazione del panel UEFA: "Ha segnato due gol, ha lavorato duramente e ha creato una grande occasione".

Sezione: L'avversario / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 07:15
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print