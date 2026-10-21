C’è già il sapore di prova del nove per l’Inter in Europa. La sconfitta contro il Club Brugge, rocambolesca e purtroppo a prova di grinze, fa ancora male nella mente dei giocatori nerazzurri che adesso si trovano a dover dare risposte immediate per non complicare ulteriormente il proprio cammino in Champions League, con una Top 8 che appare già molto lontana. Ma per rilanciare in toto le proprie quotazioni, al di là del piazzamento, occorre riprendere a vincere, partendo già da questa sera contro l’insidioso Shakhtar Donetsk, squadra dall’anima brasiliana e con la voglia di giocare per rendere felice un intero popolo. Fischio d’inizio dell’arbitro Harm Osmers alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

19.58 - Poche novità rispetto alle indicazioni della vigilia per lo Shakhtar: panchina per Nazaryna, al suo posto Pedrinho. Kaua Elias sarà l'unica punta.

19.56 - La grande novità di serata è l'impiego di Djed Spence al posto di Andy Diouf: l'inglese è la classica decisione last minute di Chivu, che ha deciso di dargli fiducia dopo che una settimana fa col Brugge era purtroppo entrato negativamente nell'azione del quarto gol belga. Gioca Carlos Augusto in difesa, davanti un Ange-Yoan Bonny in grande forma accompagnerà Marcus Thuram. Alessandro Bastoni agirà al centro della difesa.

19.51 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Shakhtar Donetsk:

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 25 Akanji, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 45 Stante, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): 31 Riznyk; 17 Vinicius Tobias, 5 Bondar, 22 Matviyenko, 13 Pedro Henrique; 27 Ocheretko; 30 Alisson Santana, 10 Pedrinho, 6 Marlon Gomes, 77 Mendoza; 9 Kauã Elias.

In panchina: 23 Fesiun, 2 Traoré, 8 Kryskiv, 11 Newertton, 14 Isaque, 18 Ghram, 20 Karavaiev, 25 Gabriel Carvalho, 29 Nazaryna, 37 Lucas Ferreira, 49 Luca Meirelles, 99 Bruninho.

Allenatore: Arda Turan

Arbitro: Osmers. Assistenti: Gittelmann - Dietz. Quarto ufficiale: Exner. VAR: Schröder. Assistente VAR: Brand.