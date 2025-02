L'unica nota stonata di una serata indimenticabile per il Feyenoord, capace di pareggiare sul campo del Milan eliminandolo dalla Champions, è stata l'espulsione comminata dall'arbitro Marciniak a Givairo Read, tra i protagonisti della rissa a fine partita. Un rosso che gli farà certamente saltare l'andata degli ottavi di finale contro l'Inter o l'Arsenal. "Non ho visto che è successo. L'arbitro mi ha spiegato che Read ha calciato il pallone contro Leao, mentre Read ha detto che è stato spinto", ha commentato Pascal Bosschaart, tecnico degli olandesi, in conferenza stampa.