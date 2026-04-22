Ignace van der Brempt non nasconde la sua amarezza commentando per Radio TV Serie A la sconfitta subita contro l'Inter che ha sancito l'uscita di scena del Como dalla Coppa Italia in semifinale: "Sì, è dura perché, avevamo lavorato sodo per portarci sul 2-0 - ammette il belga -. C'è delusione per la sconfitta. Comunque penso che dobbiamo continuare così, imparare da questi momenti e crescere come squadra perché siamo molto giovani e credo che questo ko ci renderà ancora più forti. Penso che sarà difficile fermarci, se giochiamo così. Domani (oggi, ndr) - ha concluso Van der Brempt -.  parleremo un po’ di questi momenti per poi voltare pagina perché siamo ancora in una buona posizione di classifica in campionato e per noi è importante stare il più in alto possibile. Dobbiamo vincere a Genova, sapendo che sarà difficile". 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 21:00
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.