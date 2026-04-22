Il Como esce a testa altissima dalla Coppa Italia, eliminato dall'Inter dopo aver accarezzato l'idea di approdare in finale per 69 minuti, prima della pazza rimonta nerazzurra avviata dalla doppietta di Hakan Calhanoglu e completata da Petar Sucic. Un 3-2 che comunque non cancella quanto di buono fatto dai lariani nella competizione, come sottolineato da Diego Carlos su Instagram: "Dopo un percorso indimenticabile, il nostro cammino in Coppa Italia si ferma in semifinale. Un momento storico per il Como, che da decenni non viveva qualcosa di simile in questa competizione - ha scritto il difensore brasiliano -.



Sono state partite intense, sfide superate e un gruppo che ha creduto fino alla fine. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto incredibile ricevuto lungo il cammino. Ogni messaggio, ogni parola di incoraggiamento e tutto l’affetto dei tifosi hanno fatto la differenza nei momenti più difficili.



Sono estremamente grato al club, allo staff e soprattutto ai miei compagni di squadra. Senza questo gruppo unito, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Arrivare fin qui è già storia, ma sappiamo che abbiamo ancora tanto da conquistare.



Ora è il momento di rimanere concentrati sugli obiettivi della stagione e lavorare ancora più duramente per chiudere questo percorso con grandi risultati. Andiamo avanti insieme".