Lasciata alle spalle la rotonda vittoria in casa del Sassuolo, l'Inter mette ora nel mirino il big match contro la Juventus valido per la 25esima giornata di Serie A in programma sabato 14 febbraio alle 20:45 a San Siro.
Lallenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della vigilia in programma al BPER Training Centre di Appiano Gentile: l'appuntamento è per venerdì 13 febbraio alle 14:00. FcInterNews.it, come di consueto, vi proporrà òa diretta testuale dell'evento.
Sezione: Copertina / Data: Mer 11 febbraio 2026 alle 16:04 / Fonte: Inter.it
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
