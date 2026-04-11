Manca Lautaro Martinez? Secondo Cesc Fabregas, il punto a favore del suo Como nella partita di domani contro l'Inter sarà un altro e lo spiega in conferenza stampa: "Il jolly per noi non è la sua assenza, ma i nostri tifosi e i nostri giocatori. Loro sono molto vicini a vincere la Serie A, noi dobbiamo fare una grande partita. Cosa ho imparato dalle partite coi nerazzurri? "Si prova sempre a trovare soluzioni. In Coppa Italia abbiamo fatto una buona prestazione contro Zielinski, Calhanoglu, Acerbi... avevano giocato tutti dall'inizio o dopo, noi abbiamo controllato tante dinamiche dove loro sono fortissimi. Poi contro l'Inter bisogna fare gol, giocare con coraggio. In momenti specifici avremmo dovuto fare la differenza, non abbiamo fatto gol e vinto. Speriamo di avere una giornata migliore domani".

Come stanno Ramon e Rodriguez?

"Jesus Rodriguez torna, sta abbastanza bene. Ramon? Devo parlare con il dottore adesso, non ha fatto una settimana pulita al 100%. Oggi si è allenato molto bene e mi fa dubitare. Ora che faccio? Lo faccio giocare o no? Vediamo. Un altro giocatore non si è allenato invece".

È un fastidio il fatto he l'Inter sia l'unica che non avete battuto?

"Non è l'unica, anche con il Bologna non abbiamo vinto. Secondo me il Bologna è top. Fastidio? Non so che dire. Noi andiamo partita per partita , sappiamo chi è l'Inter, sappiamo anche di poter perdere perché hanno giocatori che fanno la differenza. Matematico che quanti più giocatori forti hai, più vinci. Noi domani andremo lì con la convinzione di vincere. Poi dovremo gestire i momenti, finire l'azione e coprire gli spazi dove ti possono fare male".

Nell'andata hai giocato a tre. Pensi sia un tema dare più densità a centrocampo?

"Centrocampo a tre perché? Non abbiamo difeso a tre. Alla fine diventa diverso in base alle caratteristiche dei giocatori, tra tre e cinque centrocampisti in campo cambia. Poi è chiaro che con l'Inter non puoi difendere tutta la gara. In Europa è una delle squadre che fa più cross, Dimarco non so quanti assist abbia, ha un piede buonissimo".

Sarà Fabregas contro lnter. Delle quattro partite giocate, qual è stata la migliore?

"Ci ha fatto gol Carlos Augusto e Thuram in contropiede a San Siro all'andata, mi era piaciuta quella partita. Siamo stati un po' naif, in alcune situazioni nel 4-0. Io preparo tutte le partite alla stessa maniera. Per me tutte sono finali di Champions, sono cresciuto così. L'Inter è una squadra forte, vogliamo trovare soluzioni, ovvio. Ma non è che se vinci o perdi contro l'Inter fai una migliore o peggiore stagione. Il percorso è nostro, non possiamo dimenticare e fare i fenomeni. Dobbiamo andare in campo con umiltà, credendo di potercela fare".