Oggi è il giorno di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa italiana 25/26. In palio il pass per la finalissima contro il Napoli. Chivu pronto a sorprendere tutti, diverse le novità di formazione. Nulla è lasciato al caso: ecco la formula per i rigori.

Data: Ven 19 dicembre 2025 alle 11:30
Autore: Raffaele Caruso
