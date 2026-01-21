Myles Lewis-Skelly, diciannovenne esterno dell'Arsenal, ha parlato ieri in mixed zone a San Siro della vittoria conseguita contro l'Inter. "Per noi questi punti sono importantissimi: prima della partita ci siamo detti che volevamo mandare un segnale e lo abbiamo definitivamente fatto contro una squadra forte", ha dichiarato il giocatore dei gunners.