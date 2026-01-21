La partita della rinascita per Gabriel Jesus, che questa sera contro l'Inter ha fatto la differenza con le sue due reti nel 3-1 dei Gunners all'Inter. L'attaccante brasiliano parla ai microfoni di Prime Sport Video dopo la gara di San Siro: "È una notte da sogno. Ho sempre sognato di diventare un calciatore. Da bambino guardavo molta Serie A, quindi essere in questo stadio e segnare qui mi fa venire le lacrime agli occhi, perché ho sempre sognato di essere qui. C'è sempre una ragione per cui le cose accadono, che siano belle o difficili. L'ho imparato durante i miei 11 mesi da infortunato".
Gabriel Jesus prosegue: "È sempre difficile giocare contro l'Inter. Siamo venuti qui la scorsa stagione e abbiamo perso. Stasera abbiamo giocato meglio di loro e li abbiamo controllati, ma sono una squadra di alto livello e attaccano. Abbiamo segnato alla fine e ottenuto i tre punti. Dobbiamo continuare così". Con questa doppietta, arriva la candidatura forte per un posto lì in attacco, ma usa la diplomazia: "Tutti vogliono essere titolari. Sono un ragazzo molto rispettoso. Non sono più un ragazzino, ho 28 anni, quindi capisco il calcio. Sono molto contento che Viktor Gyokeres sia entrato in campo e abbia segnato. Sono così felice che io abbia segnato e che Vik abbia segnato. Sono fiducioso che Kai Havertz segnerà quando ne avrà la possibilità".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
