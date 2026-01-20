Bottino pieno nella League Phase di Champions League. L'Arsenal vince la settima partita sulle sette disputate battendo 3-1 l'Inter, a San Siro, e garantendosi in pratica il primo posto nella maxi classifica della competizione. Per la felicità di Mikel Arteta, che in conferenza stampa parla così della prestazione dei Gunners: "Siamo nella posizione nella quale volevamo trovarci, stasera è stata davvero una prova. Serve la fame per giocare gare di questo livello, sono orgoglioso di quanto ho visto".

Gabriel Jesus è tornato.

"Ci è mancato molto, il livello della squadra è stato alto, non solo Gabriel ha avuto un impatto importante. Ci sarà una rotazione in attacco, certo. Sono contento delle prestazioni individuali, c'è stato un lavoro importante per dare a tutti l'opportunità di giocare".

Quanto possono aiutare i panchinari?

"Questa è la quarta gara di fila in trasferta in dieci giorni, una cosa folle. Siamo riusciti a fare bene grazie al turnover, abbiamo raggiunto l'obiettivo".

Complimenti per il gioco, è l'anno buono?

"Aspettiamo, è troppo presto ancora. L'obiettivo è arrivare a maggio con l'obiettivo di vincere. Dobbiamo avere questa ambizione, se è come quella di stasera possiamo farcela".

Cosa dimostrano queste sette vittorie?

"Per prima cosa c'è l'ambizione di competere con chiunque, ma dobbiamo continuare a lavorare quotidianamente. L'Inter è molto forte, ci ha dato filo da torcere con un paio di passaggi aprivano il campo e andavano in porta. Noi abbiamo giocato con intelligenza".

L'Inter ha giocato alla pari a tratti, c'è qualcosa che l'ha impressionata stasera?

"Ieri non ho dormito molto bene, avevo la sensazione che potessere fare un'occasione con due passaggi ed è successo. Noi avevamo due contro due ogni volta, è stato difficile. Abbiamo giocato con personalità e la fortuna di segnare subito che a livello emozionale ci ha aiutato".

Cosa ha dato la svolta in Champions?

"Spero l'esperienza che col tempo ci dà l'opportunità di conoscerci. Abbiamo avuto tanta efficienza, a parte alcune occasioni in cui abbiamo rischiato. Abbiamo il controllo dei momenti".