Vittoria, punteggio pieno e primato nella classifica della League Phase di Champions League per l'Arsenal. Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, si presenta ai microfoni di Sky Sport per commentare il 3-1 sull'Inter e non solo.

Grande partita da parte dell'Arsenal, ma l'Inter stasera vi ha messo in difficoltà.

"Sì, è una grandissima squadra con un'organizzazioen spettacolare e delle intuizioni difficili da controllare. Corrono tanto e in certi momenti sono stati dominanti, questo ci ha fatto soffrire".

Quanto preparate i corner in allenamento?

"Non abbiamo molto tempo, ma quando possiamo cerchiamo di sfruttarlo per quelle cose che ci possono far vincere. È una delle nostre caratteristiche, siamo dominanti in questo e questo ci permette di avere un'evoluzione positiva".

Boban: "Quest'anno sembra che possiate arrivare in fondo. Avete letto bene la partita nei momenti chiave, è una differenza rispetto agli scorsi anni".

"Spero che con tutto quello che hai vinto tu stia dicendo cose giuste (ride, ndr). È ancora presto, ma la squadra ha fame e tanta ambizione".