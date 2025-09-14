Dopo il successo contro la Pro Vercelli, il tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco ha commentato in zona mista la sfida proiettandosi anche verso le prossime: "E' una vittoria importantissima contro una squadra insidiosa. Fabbro? E' un giocatore fantastico, sapevo che avrebbe potuto sbloccarsi a livello offensivo. Sono contentissimo del debutto di Fanini, un ragazzo virtussino doc, e di aver rivisto in campo Pagliuca.

Ringrazio i ragazzi per la manifestazione d’affetto per la condizione di mia mamma. Ora sotto subito con l’Inter, squadra giovane con tanti giocatori di qualità".