Prima tappa di visite mediche per John Stones, neo acquisto dell’Inter. Il calciatore, sbarcato a Milano questa mattina, è ora arrivato al CONI per sostenere le visite mediche. È stato il momento anche per il primo saluto ai tifosi presenti ad accoglierlo.

 Stones Day, tappa al Coni per le visite mediche: il primo saluto ai tifosi
Sezione: Focus / Data: Gio 30 luglio 2026 alle 13:26 / Fonte: Dall'inviato Simone Togna
Autore: Ludovica Ferrante
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