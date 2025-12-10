L'Inter comincia a muovere i primi passi per il futuro anche in chiave Under 23: secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, è a un passo dalla definizione l'arrivo di Marcelo Vaz, terzino sinistro a tutta fascia classe 2007 della Varesina in Serie D con la quale ha giocato 16 partite in questa stagione. I nerazzurri lo seguono da tempo e sono pronti a metterlo a disposizione della seconda squadra allenata da Stefano Vecchi per la prossima stagione.