In occasione della 7ª Giornata del Campionato di Serie C Sky Wifi, in programma dal 23 al 30 settembre, su tutti i campi sarà protagonista la campagna "#BeActive", che verrà promossa grazie ai led luminosi di bordocampo, ad un messaggio speaker dedicato e ad una ricca programmazione digital sui canali social. Il tutto arricchito dalle patch BeActive che i tesserati porteranno sul petto durante le interviste post partita.

#BeActive, è l'evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione. “Move more, scroll less” è il claim che accompagna #BeActive in tutta Europa. Un invito, rivolto non solo ai più giovani, a sostituire lo scrolling con una passeggiata, una corsa, un’attività fisica. Connessi, ma non seduti.

Nel corso della Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025), in programma anche quest’anno dal 23 al 30 settembre, promossa dal Ministro per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per lo sport ed attuata da Sport e Salute, la Serie C si unisce al coro dell’Italia sportiva per promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e, quindi, il benessere fisico e mentale di tutti cittadini.

Oltre alla Lega Pro, sono migliaia le realtà sportive che in tutta Italia hanno promosso eventi, iniziative e attività per vivere al meglio la Settimana Europea dello Sport. Scopri quelle più vicine a te su www.sportesalute.eu/beactive e vivi lo sport!