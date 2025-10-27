Dopo la sconfitta interna contro il Cittadella, ha parlato in conferenza il mister dell'Inter U23 Stefano Vecchi. Ecco le sue parole dopo lo 0-1 dell'U-Power Stadium.
Sulla partita di stasera
"Ho visto tante cose positive stasera. Credo che oggi abbiamo fatto la miglior partita della stagione, non abbiamo raccolto quello che meritavamo sotto l'aspetto del gioco. Vero è che loro hanno avuto un paio di grandi opportunità ma a mio avviso erano situazioni estemporanee. Abbiamo condotto il gioco per gran parte della partita, mettendo in campo grande qualità e attenzione. Contro una squadra forte come il Cittadella questi episodi possono capitare. In attacco siamo sempre stati pericolosi, soprattutto alla fine, con il palo e la traversa di La Gumina, quando non ritenevamo meritato lo svantaggio. Non abbiamo avuto la giusta fortuna. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione, pur non potendo esserlo del risultato. Il Cittadella aveva mezza squadra in B nella scorsa stagione o ai piani alti di Serie C".
Sull'esordio di Avitabile
"Grandi complimenti a lui. Fino ad oggi aveva fatto solo una partita con la Primavera dell'inizio e pochi spezzoni con noi. Si è dimostrato un ragazzo all'altezza, l'abbiamo voluto e scelto perché lo scorso anno è stato il miglior terzino del girone di ritorno in Serie D. Conosciamo le sue qualità, le dimostra quotidianamente in allenamento".
Sulla possibilità di rifarsi in Coppa Italia giovedì 30 ottobre
"Sicuramente abbiamo la possibilità di ributtarci in una partita di una competizione, la Coppa Italia, a cui teniamo parecchio. Vogliamo dare spazio a tanti ragazzi che possono mettersi in mostra, quindi più partite facciamo e meglio è. La Coppa Italia può essere un modo di crescere e dare spazio a tutti. Giovedì sarà l'opportunità per ripresentarci alla ricerca della vittoria. Da allenatore ci sono sconfitte che pesano meno e vittorie che non ti danno soddisfazione. Quella di oggi è una sconfitta che mi porto a casa, perché ho visto tanti ragazzi crescere, con il gruppo che ha disputato un'ottima gara. Poi, ovviamente, sappiamo che è una categoria che presenta la necessità di fare punti. La prestazione però è stata di alto livello".
Autore: Alessandro Savoldi
