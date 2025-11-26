Inter-Milan, gara valida per la 12esima giornata della Serie A 2025-26, è stato il derby più visto di sempre su DAZN, con 2.136.298 di spettatori. Superato il precedente record della piattaforma di sport in streaming che risaliva alla stracittadina del 5 febbraio 2023 (2.126.241 utenti collegati), che aveva visto i nerazzurri imporsi per 1-0 sui cugini con un gol di Lautaro Martinez.

Data: Mer 26 novembre 2025 alle 16:43
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
