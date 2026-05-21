Il Vicenza guarda con attenzione in casa Inter per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie B. Secondo TrivenetoGoal.it, il club veneto starebbe seguendo con interesse Issiaka Kamate, attaccante reduce da una stagione positiva con l’Under 23 nerazzurra. Il profilo del giovane offensivo piace molto, ma la trattativa si presenta complicata per la forte concorrenza.

Sul giocatore, infatti, avrebbero messo gli occhi anche diverse società di Serie A oltre ad alcuni club stranieri, scenario che rende difficile un eventuale affondo del Vicenza. La decisione finale spetterà comunque all’Inter, che dovrà valutare il percorso migliore per la crescita del talento offensivo. Nelle ipotesi iniziali sarebbe stato proposto anche Thomas Sandon come possibile contropartita tecnica, ma il difensore non rappresenterebbe un obiettivo concreto per il club nerazzurro.

Sezione: Inter U23 / Data: Gio 21 maggio 2026 alle 22:50
Autore: Ludovica Ferrante
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