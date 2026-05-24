L'Inter è arrivata a mettere le mani sul 21esimo scudetto alla trentacinquesima giornata di Serie A. Un festeggiamento prima dell'ultimo appuntamento che conferma un felice trend degli ultimi campionati vinti dai nerazzurri: quello di quest'anno coincide infatti con il terzo Scudetto consecutivo conquistato con almeno tre giornate d’anticipo in generale il sesto messo in bacheca con questo margine di gare ancora da giocare, almeno tre in più rispetto a ogni altra squadra se si considera l'intervallo di tempo che va dagli anni ’50 ad oggi.

L’Inter, che chiude a quota 89 punti, ha inoltre superato quota 80 in classifica per la 12ª volta nella sua storia, la sesta delle quali dal 2020 in avanti. Lo ricorda Inter.it nel suo approfondimento statistico sui numeri del 21esimo tricolore conquistato dal Biscione

Sezione: Copertina / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 12:43 / Fonte: Inter.it
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.