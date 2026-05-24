Il possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid apre già scenari di mercato importanti in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni, il club madrileno avrebbe deciso di affidarsi nuovamente al tecnico portoghese per rilanciare un progetto tecnico che non ha rispettato le aspettative.

Fascia destra da rifare

Uno dei reparti destinati a essere rivoluzionati sarebbe la corsia destra, dove il rendimento non ha convinto. L’addio di Dani Carvajal e le difficoltà di Trent Alexander-Arnold avrebbero spinto la dirigenza a cercare nuove soluzioni affidabili e di esperienza.

L’idea Dumfries dall’Inter

Tra i nomi valutati da Mourinho, secondo la testata spagnola Defensa Central, spunta quello di Denzel Dumfries, oggi in forza all’Inter. L’esterno olandese, classe 1996, viene considerato un profilo ideale per fisicità, esperienza internazionale e capacità di incidere nelle due fasi. Secondo quanto riportato, il giocatore potrebbe essere acquistabile grazie a una clausola rescissoria fissata attorno ai 25 milioni di euro.

Un’occasione di mercato

Con un contratto lungo fino al 2028, Dumfries rappresenta un asset importante per il club nerazzurro, ma la presenza della clausola apre inevitabilmente scenari di mercato.