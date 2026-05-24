Botta e risposta tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dopo l'annuncio dell'addio del tecnico dal club partenopeo:

Conte: "Vanno dati meriti all'Inter e avere rispetto"

ADL: "Il fatto di non avere la totalità della condivisione è dell'Italia". Conte: "Siamo soggetti a critiche, che è giusto". ADL: "Hanno detto che Ancelotti era bollito, dicono un mare di cazzate. Se non avessimo avuto gli infortuni avremmo vinto ancora". Conte: "No, dobbiamo dare meriti all'Inter che ha meritato. Bisogna avere rispetto e dare meriti. Senza infortuni non lo so, forse saremmo andati avanti in Champions. Sono stati due anni fantastici. Mi auguro che questa cosa possa far capire che il Napoli non ha bisogno di falliti. Ho preso un gruppo traumatizzato dal decimo posto e so quello che ho dovuto fare per il rimetterlo a posto. Giusto che Napoli continui a combattere per quei traguardi. Ringrazio il presindente e la sua famiglia. E' stata un'esperienza stupenda! Il presidente ha detto: "Se ci ripensi fino all'ultio giusto sono a disposizione". Questo mi ha riempito d'orgoglio, lo ringrazierò sempre. Il Napoli con lui sarà sempre in buone mani".

Ora che succede al Napoli e a Conte? "Non si parla di chiacchiere. Ricordo cosa ho detto sulla Nazionale, sono stato molto chiaro. Ho detto che tra i candidati fossi il presidente metterei Conte. Si è fatto anche il nome di Guardiola, la FIGC è pronta ad avere un top allenatore? In questo momento non c'è niente. Si fanno troppo facilmente le cose. Ci sono i fondi a prendere Guardiola? Sono il primo a dirlo di prenderlo, ma ci sono i fondi? Tutte le panchine sono occupate, magari mi riposo e vengo a trovare Aurelio a Los Angeles per i Mondiali".

Futuro Napoli? ADL: "Calma, aspettavamo questo momento. Quando mi confermerà che il dato è tratto ci muoveremo e vedremo quale sarà la soluzione migliore per il Napoli. Abbiamo una trentina di giocatori, con pochi innesti saremo competitivi. Ho detto a Giovannino che si è preso una bella gatta da pelare, problema di tutto il calcio italiano. Magari si farà come l'Inghilterra e si uscirà dalla federazioni. Lotito si è inventato il maledetto paracadute per la retrocessione per avere voti. Un campionato a destra e a sinistra della classifica non funziona. Se viene con un gruppo di grande fisicità per spaccare le ossa ai miei giocatori, a me non sta bene. Guardate la Premier, al di là del fatturato i livelli delle squadre sono alti. L'Arsenal ora è diventato primo e altre squadre di piccole città sono arrivate prime perché investono molto".