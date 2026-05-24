Il campionato interista è finito ieri con il rocambolesco pareggio per 3-3 al Dall'Ara di Bologna ma è già tempo di pensare a quello che sarà la stagione estiva. La concentrazione del Biscione è ovviamente interamente rivolta al mercato. Le parole di Chivu ai microfoni di DAZN sono state indiziarie sulle linee guida da tracciare: "La squadra ha tante certezze. Non bisogna perderle, anzi, aggiungere qualcosina. Diouf e Martinez possono stare tranquillamente in questa squadra per trovare qualità e ambizione".

L'imprevedibilità del mercato

Da un lato ci sono le ovvie intenzioni di aggiustare i tasselli mancanti per rafforzare la squadra. Dall'altro non bisogna mai dimenticare le variabili imprevedibili che si mettono di fronte alle sessioni di calciomercato. Offerte improvvise e decisioni repentine, cambiamenti imprevisti e talvolta inevitabili. In questi giorni si parla molto delle possibili mosse tra difesa e centrocampo: sono quelli i reparti maggiormente attenzionati. Molto, però, dipenderà anche dalle eventuali uscite.