Non solo il centrocampo, anche la difesa dell'Inter sarà sottoposta a revisione nel mercato estivo. I nerazzurri sono alla ricerca di (almeno) un centrale nella prossima stagione. I nomi più in voga ormai da diverse settimane, come riporta anche oggi La Gazzetta dello Sport, sono quelli di Tarik Muharemovic e Oumar Solet, rispettivamente in forza al Sassuolo e all'Udinese.
Difesa Inter, chi arriva?
Secondo la rosea, però, "se non partono Bastoni (difficile) o Bisseck ne arriverà solo uno. Si cerca poi un portiere da affiancare a Josep Martinez, che dovrebbe usufruire inizialmente dello status di titolare. Gli verrà affiancato un competitor esperto, uno come lo spagnolo Kepa che ha vinto con l'Arsenal da riserva".
Difesa Inter, focus sulla fascia destra
La zona centrale e il reparto portieri non sono i soli aspetti della retroguardia che potrebbero andare incontro a un cambiamento. Occhio a Denzel Dumfries, che ha una clausola da 25 milioni di euro presente nel suo contratto per luglio. La speranza dell'Inter, si legge, è arrivare comunque a Marco Palestra, dopo la grande stagione in prestito a Cagliari dall'Atalanta, ma dipenderà dal prezzo che faranno i Percassi.
Autore: Antonio Di Chiara
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