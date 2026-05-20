Il mercato dell'Inter non riguarda solo la prima squadra, dove c'è obiettivamente un po' di lavoro da fare per assecondare le richieste dell'allenatore Cristian Chivu. La dirigenza è impegnata anche a migliorare il livello della seconda squadra, l'Under 23, reduce dalla prima stagione in cui ha mancato di poco l'accesso ai playoff. Per rinforzare la difesa si starebbe valutando la candidatura di Thomas Sandon, centrale classe 2003, un profilo gradito anche e soprattutto per gli evidenti margini di crescita. Al punto che ci sarebbero già stati dei primi contatti esplorativi tra le parti.

C'è però un problema che frena la trattativa: il Vicenza non è intenzionato a privarsene, perché lo considera un elemento importante nella propria rosa, anche in ottica futura. Un'opposizione che potrebbe affievolirsi nelle prossime settimane, qualora l'Inter continuasse a spingere per ottenere il sì del club biancorosso. Situazione dunque da monitorare.