Gongola Stefano Vecchi, dopo la seconda vittoria consecutiva della sua Inter Under 23 in casa della Pergolettese. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro è prodigo di complimenti verso i suoi ragazzi: "Abbiamo fatto una buona partita portando a casa un risultato importante. Direi che abbiamo giocato un primo tempo ottimo, perfetto. Poi c'è stato qualche rischio perché gli episodi potevano anche sorridere alla Pergolettese come il palo centrato alla prima occasione, ma abbiamo chiuso meritatamente avanti il primo tempo. La nostra bravura è stata quella di concedere pochissimo anche nella mezz’ora con un uomo in meno, tutti hanno difeso bene. La Pergolettese è una buona squadra, aveva raccolto risultati importanti, con un allenatore che la fa giocare bene. Era una trasferta insidiosa, sono contento della crescita dei miei ragazzi".

Complimenti in particolare per Luka Topalovic, anche oggi determinante: "È un ragazzo che ha grandi potenzialità tecniche, deve crescere dal punto di vista fisico, caratteriale e mentale. Prima di venire all’Inter aveva già fatto una stagione con i grandi in Slovenia, quindi ha già le malizie dei campionati adulti. È uno dei giocatori che, se migliora dal punto di vista fisico e se va più sul concreto, può fare veramente molto bene". Chiosa sul cammino compiuto sin qui: "Sicuramente è positivo, ma prima di tracciare bilanci aspettiamo il girone di andata, quando avremo affrontato tutti. Da ragazzi giovani ci aspettiamo una crescita costante e da qui alla fine di vedere sempre miglioramenti, nei singoli e nel gruppo. Abbiamo ancora tanta strada da fare, stanno lavorando con uno staff che per loro è una novità. I risultati fatti sin qui sono incoraggianti, ma non voglio tirare somme".