L'Inter U23 perde in casa con il Cittadella per 0-1. Ecco i voti alla squadra di Vecchi, che dopo sette risultati utili consecutivi interrompe il suo filotto.

CALLIGARIS 5.5 - Meno sicurezza del solito. Sul gol, poi, si fa anticipare da Salvi, leggendo male la situazione. Non una papera, piuttosto una sbavatura.

STANTE 6 - Qualche errore di troppo, su cui però riesce a mettere una pezza. Sicuramente è uno dei giocatori che più sta crescendo nell'avventura dell'Inter U23. (dall'87 IDDRISSOU S.V.)

PRESTIA 6.5 - Non va quasi mai in difficoltà. Non è una novità per il capitano, abituato anche a categorie superiori.

MAYE' 5.5 - Prestazione positiva in difesa, al netto dello svarione che concede l'angolo da cui nasce il gol. Anche in occasione della rete stessa forse poteva presidiare meglio il primo palo e coprire il taglio di Salvi. Giocatore comunque molto interessante.

AVITABILE 6.5 - Esordio da titolare positivo. La catena di destra con Kamaté funziona bene, in futuro potrebbe trovare spazio anche al posto di Cinquegrano, che resta comunque il titolare. (dal 74' TOPALOVIC 6 - Pochi minuti per incidere)

KAMATE' 6.5 - Nel primo tempo è un fattore. La sua velocità è quasi inarrivabile per gli avversari in questa categoria. Manca forse qualcosa negli ultimi 20 metri, dove spesso non riesce a trasformare la sua qualità in gol e assist.

FIORDILINO 6.5 - Gioca tutta la partita con la spada di Damocle del cartellino giallo sulla testa. Però non perde la solita lucidità e riesce a gestirsi, con tanto di intervento salva-risultato su Rabbi. (dal 74' BERENBRUCH 6 - Ingresso propositivo il suo, senza però grandi lampi).

KACZMARSKI 6 - Tanti palloni toccati e un paio di tiri da fuori area. La sua è una prova di sostanza, sicuramente sufficiente.

COCCHI 6.5 - Il suo sinistro imbecca due volte La Gumina in occasione dei due legni. Affidabile anche in fase di non possesso, la sua è una prova sicuramente più che sufficiente.

LA GUMINA 6 - Poco coinvolto per gran parte della partita, nel finale è pericolosissimo. Solo una traversa, con miracolo di Zanellati, e un palo gli impediscono di trovare la gioia personale e il pari

LAVELLI 5.5 - In avvio è vivace e riesce a farsi trovare dai compagni. Suo il primo tiro della sfida. Poi, rapidamente, perde di efficacia, concludendo in sordina, prima del cambio. (dal 65' AGBONIFO 6 - Prova a incidere senza però riuscirci in modo particolare. Fa ammonire Redolfi).



Mister Stefano VECCHI 6 - La prestazione non è negativa. La sensazione, sin dal primo tempo, è che a decidere la gara sarebbero stati gli episodi, che questa volta non premiano l'Inter U23. Tanto gioco, con il solito problema negli ultimi 20 metri. La squadra ha sicuramente tanta qualità e riesce ad arrivare spesso in zona di rifinitura, spesso però manca l'ultimo passaggio. Sconfitta che ci può stare, comunque, contro una squadra che ha una classifica distante dai valori a disposizione di Iori.