Manuel Iori ovviamente gonfia il petto a fine partita dopo il colpo del suo Cittadella sul campo dell'Inter U23: "E' una vittoria che mi rende felice, ma lo sono maggiormente per i ragazzi - ha spiegato il tecnico dei granata in conferenza stampa -. È stata una grande prestazione, potevamo passare in vantaggio già nel primo tempo. Abbiamo fatto un'ottima partita contro una signora squadra come l'Inter. Abbiamo concesso poco e poi ci ha messo una pezza Zanellati. La vittoria è meritata. All'inizio siamo partiti con qualche difficoltà, non è mai facile retrocedere e ripartire, ma sono sempre stato convinto di questo gruppo. Dobbiamo risalire la classifica e non mollare proprio ora. Guai ad abbassare la guardia e nemmeno sentirci appagati. Serve recuperare tanti punti in classifica. Stasera ci godiamo il successo, domani mattina riposiamo e mercoledì ripartiamo. Queste vittorie sono figlie dell'inizio della stagione".



