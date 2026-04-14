Paula de La Fuente, moglie di Javier Zanetti, applaude il messaggio di Mirwan Suwarso, presidente del Como, che ha condannato alcuni comportamenti che si sono verificati nella tribuna d'onore del Sinigaglia, durante la partita con l'Inter di domenica sera, dove i dirigenti della squadra ospite sono stati oggetto di insulti. "Bravo presidente", ha scritto su Instagram.

"Tuttavia, l’orgoglio per la nostra prestazione non può superare la mia delusione per il comportamento mostrato da alcuni nella tribuna d’onore nei confronti della delegazione avversaria. Capisco che il calcio porti emozioni intense, ma non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo - aveva scritto Suwarso all'indomani di Como-Inter 3-4 -.

Il nostro è un Club con valori solidi e la dignità è uno di quelli più importanti. Questa dignità deve estendersi oltre il campo, verso i nostri avversari, i loro tifosi e soprattutto i loro dirigenti e rappresentanti. Sono nostri ospiti e meritano rispetto. Scherni e insulti nella tribuna d’onore non rappresentano il club che stiamo costruendo. Minano i valori stessi che difendiamo. Lavoreremo per difendere questi valori, con fermezza e coerenza. Prenderemo le misure necessarie per garantire che questo standard venga rispettato. L’integrità del nostro club e il progresso della lega nel suo insieme dipendono dal rispetto reciproco. Chi non sarà in grado di rispettarlo non sarà il benvenuto. Cresciamo insieme, con dignità e integrità, dentro e fuori dal campo".