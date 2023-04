"Ma nella mente tua non c'è, capire tu non puoi... Tu chiamale se vuoi emozioni" cantava Lucio Battisti nel 1970, musica e parole che ritornano in mente a Marco Materazzi dopo la vittoria per 2-0 della sua Inter in casa del Benfica che ha messo un ipoteca sulla qualificazione alla semifinale di Champions League. "Tu chiamale se vuoi... Emozioni" scrive l'ex difensore nerazzurro su Instagram a corredo di una foto dell'esultanza della squadra sotto il settore ospiti a fine gara.