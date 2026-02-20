Mercoledì e sabato: il passo del riscatto deve essere breve. Dal freddo artico norvegese al clima mite della Puglia, l'Inter vuole tornare sul binario del successo per scacciare i gelidi fantasmi della Champions League. La gara di ritorno può solamente aspettare perché il campionato chiama e la squadra di Chivu ha l'imperativo categorico di farsi trovare pronta al Via del Mare. Le due squadre si sono affrontate 43 volte in tutte le competizioni, con un netto predominio nerazzurro: 32 vittorie contro le 4 dei pugliesi. L'Inter ha segnato contro il Lecce la bellezza di 97 reti.

A proposito di gol: non ci sarà Lautaro Martinez, che l'Inter spera comunque di riaccogliere il più presto possibile (forse non prima di un mese). Francesco Pio Esposito è chiamato a trascinare ancora i nerazzurri, con Thuram al suo fianco. Pio è in un buon momento di forma, considerando che ha preso parte a 4 reti nelle ultime 6 gare di campionato (3 gol e 1 assist).

Il Milan, dopo il pari con il Como, avrà un doppio impegno agevole (quantomeno sulla carta): con Parma e Cremonese, il Diavolo vuole fare bottino pieno nel percorso di avvicinamento al derby dell'8 marzo. E, dal canto suo, il Biscione non vuole fallire il duplice appuntamento con Lecce e Genoa per cercare di far restare invariate le distanze fino alla stracittadina. Periodo caldo: il calendario chiama, l'Inter vuole rispondere presente.