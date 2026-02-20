No, qui non ricorrono sfrenate passioni cinefile per film di successo ai botteghini nostrani come quello virgolettato nel titolo del post. E nemmeno certe logiche spartitorie della politica col manuale Cencelli c'entrano qualcosa. Sono in ballo solo i tempi stimati di sosta forzata di Lautaro Martinez - dopo il suo infortunio sull'erba sintetica norvegese - prima che il puntero argentino, solo stamattina (venerdì), si sottoponesse agli esami (diagnostici) del caso. Poteva dunque non sortirne una barzelletta di predizioni? Certo che no!

Ed ecco allora scatenarsi le insospettabili arti notturne delle 3 testate sportive nazionali. Con gli altrettanti direttori (a proposito e con tutto il rispetto: ma chi è quello della Gazzetta?) impegnati, nottetempo, in non meglio precisate pratiche divinatorie. Quindi non ci si poteva che immaginare Guido Vaciago, novello aruspice, intento a ispezionare delle interiora animali per decrittarne la solita previsione pessimistica sui nerazzurri (dev'essere proprio per statuto fondativo di Tuttosport...) che stimava in 1 mese la sosta forzata di Lautaro. Così come era d'uopo fantasticare Ivan Zazzaroni - insaputo birdwatcher - impegnato a consultare, invece, il volo degli uccelli. Certo che, in una notte invernale, che cosa mai avrà potuto scorgere (al chiaror di luna?) il Direttore del Corsport, se non giusto uno storno (con la 'n', beninteso), un barbagianni o qualche vecchio gufo con la labirintite!? Non tanti e tali, però - specie quest'ultimo rapace - da indurlo a calcare la mano: "Lautaro fuori 20 giorni" pareva previsione buona e giusta.

Infine - recuperata solo su Wikipedia l'identità del Direttore della rosea, 'l'uccel di bosco' Stefano Barigelli - si è pensato subito ad una pronuncia delegata ad altra persona. E a chi se non a quel Walter Veltroni che non si butta via su niente, dove lo metti sta e la sua porca figura la rimedia sempre (dài: si scherza, Walter)? A giudicare infatti dall'intercalare 'MA ANCHE' - consolidato marchio di fabbrica del frasario veltroniano - adombrato dall'avverbio "pure" nella previsione della rosea in prima pagina ("Lautaro rischia PURE il derby", chissà quante altre gare) non si poteva pensare a niente che non fosse il ricorso ad una consulenza esterna...

In estrema sintesi, l'incipit della barzelletta su Lautaro si potrebbe dunque raccontare così: "C'erano una volta la Cassandra di Tuttosport ("Lautaro out 1 mese"), il 'Contabile' del Corriere dello Sport ("Martinez fuori 20 giorni", non 1 di meno...) e la Possibilista Gazzetta dello Sport ("Lautaro rischia pure il derby" dell'8 marzo, dunque fuori, teoricamente, 'solo' poco più di 2 settimane)". Lo sviluppo, ma soprattutto il finale della storia - checché se ne potrà ancora raccontare - li scriverà solo Lautaro.

P.S.: Un "dossier Milan" (sugli arbitri, of course) non può essere che ossimoro più risibile del "ghiaccio bollente" associato dalla Gazzetta all'insidiosa trasferta nordica dei nerazzurri (per via del fatto che potessero aver confuso geotermicamente la Norvegia con l'Islanda dei geyser: ma di questo, semmai, si scriverà in un altro post). Quello roseo è davvero un misto parossistico di deferenza, subalternità e partigianeria con precedenti diversamente cittadini tutti da ricercare... In particolare, in un dossier arbitrale, non si erano mai citati prima anche i (presunti) torti 'sanati' dai 3 punti finali. Ma i dirimpettai - a livelli di meschinità mai visti - non lasciano indietro nemmeno le briciole: tipo, per esempio le recriminazioni per un mancato rigore su Nkunku in Milan-Bologna 1-0 dell'andata.

Ora ci si aspetta solo un loro secondo dossier per i calci d'angolo ed un terzo per le rimesse laterali...

Orlando Pan