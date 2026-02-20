Manca al Padova un centrocampista in grado di stappare un match? Matteo Andreoletti, tecnico della squadra biancoscudata, risponde a questa domanda nel corso della conferenza stampa che precede la gara di domani contro il Bari: "Io credo che abbiamo giocatori di questo tipo: Pietro Fusi è un giocatore importante che non ha giocato perché era in diffida e aveva bisogno di riposare, domani giocherà titolare. Ma ci sono anche altri giocatori: Luca Di Maggio ha queste caratteristiche, per esempio, anche se l'ho usato a volte come mezzala e altre come esterno. Ma anche Jonas Harder. Giunti è leggermente diverso, però ha un’ottima conduzione e un ottimo strappo. Abbiamo le caratteristiche e dobbiamo valorizzarle al massimo".