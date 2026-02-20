Il Sassuolo conferma il suo ottimo momento, mentre l'Hellas Verona contina a sprofondare. La gara del venerdì sera della 26esima giornata del campionato di Serie A si chiude con un secco 3-0 a favore dei neroverdi di Fabio Grosso, che dopo un buon inizio da parte dei gialloblu piazza sul finire del primo tempo l'uno-due che indirizza l'incontro con le reti di Andrea Pinamonti e Domenico Berardi, che raccoglie la respinta di Lorenzo Montipò su calcio di rigore da lui stesso battuto.

Nella ripresa, è ancora Berardi a siglare il 3-0 con una ripartenza perfetta a punire un Verona troppo sbilanciato in avanti. Con questo successo, il Sassuolo sale a quota 35, mentre il Verona, che chiude l'incontro in dieci per l'espulsione di lir El-Musrati, resta fanalino di coda a quota 15. Berardi è arrivato a quota 129 reti in Serie A, agganciando Lautaro Martinez e Roberto Bettega nella classifica dei marcatori di tutti i tempi.