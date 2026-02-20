William Viali, ex giocatore del Lecce che battè l'Inter nel 2000, ha parlato così dei nerazzurri alla Gazzetta del Mezzogiorno: "L’Inter l’ho vista quattro volte dal vivo e mi ha dato sempre l’impressione di una corazzata. Contro le formazioni della seconda metà della graduatoria non ha lasciato nemmeno un punto. Trova sempre il modo di ottenere l’intera posta in palio anche quando non si esprime al top". Le parole riprese da CalcioLecce.