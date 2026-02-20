L'ex allenatore di Napoli e Atalanta Bortolo Mutti, intervenendo ai microfoni di Radio Marte, ha analizzato la sfida tra le due squadre in programma domenica pomeriggio. Per poi pronunciarsi sul campionato: "Con la settimana tipo il Napoli potrà lavorare con maggiore serenità e potrà tornare a livelli alti. Ciononostante, credo che il discorso scudetto sia chiuso per tutti: il Milan fermato dal Como ha perso ulteriori punti e non poteva permetterselo. Se lasci due punti col Como, significa che c’è qualche limite di squadra, nonostante stia facendo un ottimo lavoro: mi aspettavo il Milan trai primi cinque, Allegri sta andando oltre ogni più dolce previsione. L’Inter ha saldamente il campionato tra le proprie mani e non credo lo perderà come fatto nella passata stagione”.