Vigilia dal sapore speciale in Puglia per il mondo nerazzurro. Nella serata che precede la partita con il Lecce si è svolto il consueto Meet &Greet dedicato agli Inter Club della regione, un momento di incontro e condivisione nel segno della passione interista. All’evento hanno preso parte circa 80 rappresentanti degli Inter Club pugliesi, espressione di un coordinamento che riunisce oltre 100 Club e più di 19.000 soci iscritti: numeri importanti che testimoniano il forte radicamento dei colori nerazzurri sul territorio e l’entusiasmo di una comunità sempre al fianco della squadra.

La serata si è aperta con un’introduzione a cura del Centro Coordinamento Inter Club, durante la quale sono stati condivisi i principali numeri della stagione e le attività dedicate ai soci, confermando il ruolo centrale degli Inter Club nella grande famiglia interista. Presente all'evento il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, che ha voluto sottolineare ancora una volta l’importanza del mondo Inter Club e la vicinanza della Società ai propri tifosi. A rendere ancora più emozionante la serata è stata la presenza di Ange-Yoan Bonny e Henrikh Mkhitaryan, che si sono concessi a foto e autografi regalando ai soci un momento indimenticabile alla vigilia della sfida del Via del Mare.