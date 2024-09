Henrikh Mkhitaryan ha messo a referto la 100esima presenza in nerazzurro, entrando in campo all'Etihad contro il Manchester City. Il centrocampista armeno ha fornito molto spesso un considerevole apporto di esperienza, tra qualità e sostanza in mediana. Un tuttocampista che si completa perfettamente con i suoi colleghi di reparto Calhanoglu e Barella. È arrivato il post-social celebrativo dell'Inter, con gli applausi rivolti proprio a Mkhitaryan.