"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, alla fine loro giocavano tutto in casa loro. È stato un campo difficile però è andato tutto bene, abbiamo reagito bene e l’importante è stato vincere, conquistare i tre punti e guardare le cose che non abbiamo fatto bene per non ripeterle nel futuro", ha detto Ivana Andres a Inter TV dopo la vittoria ottenuta in campo del Genoa nello scorso turno di Serie A. Adesso ad attendere le Inter Women di Gianpiero Piovani è il Milan, gara di cui parla l'interista subito dopo: "È un derby, è una partita molto speciale. Già in settimana si respira un’aria e un ambiente diversi. Sarà una partita di molta intensità ma anche molto cuore. Vogliamo vincere per ottenere un obiettivo di questa stagione ed essere matematicamente seconde" ha continuato.

Che emozione è segnare in un derby?

"L’emozione è poter aiutare la squadra, in quella partita abbiamo ragionato veloce e molto bene e poi abbiamo fatto una gran partita e ottenuto una gran vittoria. Segnare e aiutare la squadra mi fa sempre tanto piacere”.

Come si prepara una partita così?

"Si prepara da sola. Lavoreremo sulla parte tattica per cercare di fargli male attaccando, ma difendendo bene. Mentalmente però è una partita che alla fine si prepara da sola con tantissimo cuore".