A tredici giorni dalla finale di Coppa Italia, che metterà di fronte Lazio e Inter, Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, inquadra così l'appuntamento dell'Olimpico di Roma: "La finale Coppa Italia sta diventando un evento iconico, anche all'estero ce lo invidiano. È un fiore all'occhiello per l'Italia", le sue parole durante la presentazione del progetto "Road to zero" in corso proprio nell'impianto capitolino.

"Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024 - ha aggiunto -. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l'aspetto della sostenibilità. Cerchiamo di andare incontro a tutte le esigenze, anche per un'inclusività che sia totale. Ci piacerebbe in parte emulare un po' quello che ha fatto il Presidente Mattarella in occasione di Milano Cortina, arrivando a San Siro in tram. Noi vorremmo portare le nostre Legends all'Olimpico con i mezzi di trasporto messi a disposizione di Roma Capitale".