L'ex attaccante Paolo Di Canio ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Repubblica per analizzare le ultime sfide europee e la differenza con la mentalità del calcio italiano: "Le corse palla al piede di quaranta metri, le scelte fatte e poi cambiate a duecento all'ora, il controllo totale. Puro cinema".

Che film le ricorda?

"Godzilla contro King Kong. Creature forti e agili, che se le danno senza calcoli, con colpi di scena continui. Il Bayern sul 5-2 sembrava finito, poi si è ripreso. Meritava il pareggio".

Meno bravi i difensori?

"Ma che dovevano fare? È un ragionamento anni Settanta. Noi italiani pensiamo di essere i maghi della difesa, poi il Bayern fa 10 gol in due partite all'Atalanta , il Psg ne rifila cinque all'Inter. Siamo solo invidiosi".

Giocatori così non ce li possiamo permettere?

"Se sono tecnici, forti e veloci, costano troppo. E finiscono in Premier League, che racconto nel mio Premier Special, che tornerà su Sky venerdì 8 maggio. Poi ci sono i giganti nazionali, come Psg e Bayern, che ha speso 100 milioni per Kane trentenne. Da noi c'è chi si esalta per Lukaku e Leao, con tutto il rispetto. E aspettiamo Lewandowski, a 38 anni".

L'Inter è arrivata a due finali di Champions in tre anni.

"Nel 2023 ha pescato bene: le portoghesi, poi il Milan. Nel 2025 è stata brava contro squadre più forti. E il resto della A è un gradino sotto".