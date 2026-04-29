Intervenuto a Radio CRC, Vanja Milinkovic-Savic ha parlato anche della stagione vissuta, ripercorrendo anche emozioni e qualche rammarico. "Difesa a 3 o a 4? Dipende da partita a partita e dall'avversario: riusciamo sempre ad adattarci", ha detto il portiere del Napoli che poi, rispondendo sulla sua specialità ovvero il lancio lungo, parla anche delle difficoltà incontrate durante l'anno: "Facciamo tutto quello che serve in base ai momenti della partita: che sia un passaggio corto o una palla lunga dobbiamo sfruttare ogni momento al meglio" ha continuato prima di fare un bilancio dell'anno.

"Chiaramente le difficoltà ci sono state in questa stagione, qualcuna l'abbiamo sofferta un po' di più, ma si superano. Fa parte del percorso di un campionato, anche se per noi sono state tante quindi è stato un peccato. Comunque ritengo che abbiamo fatto grandi cose". Poi, chiamato a rispondere su una partita della stagione in corso e in conclusione che rigiocherebbe, snobba la lotta scudetto e ripensa all'Europa: "Se c'è una partita che rigiocherei e quale? Quella con il Copenaghen in Champions League" ha detto senza pensarci due volte.

Sull'accoglienza e il calore della città partenopea poi conclude:

"Sapevo anche prima di venire qui a Napoli che è una città che vive il calcio a 360°, ma non mi aspettavo che il tifo fosse così coinvolto: è stata una sorpresa molto positiva".