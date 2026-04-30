La scelta del prossimo portiere è una priorità per la dirigenza dell'Inter in vista della prossima stagione, quando Yann Sommer saluterà per fine contratto, magari portando con sé un altro Scudetto e la Coppa Italia. In tal senso, evidenzia Il Messaggero, i nerazzurri da tempo hanno messo gli occhi su Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham che rischia seriamente, classifica alla mano, di retrocedere in Championship. L'estremo difensore friulano desidera tornare in Italia e ha già dato il proprio consenso al trasferimento all'Inter.

L’accordo tra il club nerazzurro e l’entourage di Vicario è totale sia sulla durata del contratto sia sulle cifre, anche se mancano ancora dettagli da definire. Innanzitutto, i nerazzurri devono trovare un’intesa anche con il Tottenham (sperando che il cartellino del classe '96, in caso di retrocessione, possa costare meno); in secondo luogo, la dirigenza di Viale della Liberazione deve definire il futuro di Josep Martinez, che ultimamente ha giocato e si è ben comportato sul rettangolo di gioco, ma non è sicuro di rimanere a Milano. In caso di addio dello spagnolo, la società dovrebbe muoversi per trovare un nuovo vice ma non si esclude che l'ex Genoa possa rimanere a giocarsi le sue carte in nerazzurro.